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Госдума приняла в первом чтении проект об изменениях в законе о прокуратуре
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума приняла в первом чтении проект об изменениях в законе о прокуратуре

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект об изменениях в законе о прокуратуре Российской Федерации. Документ был подготовлен президентом России Владимиром Путиным во исполнение положений обновленной Конституции страны.

Данный проект уточняет определение прокуратуры РФ. В соответствии с Конституцией утверждается, что, несмотря на то, что деятельность прокуратуры осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, решения межгосударственных органов, которые противоречат Конституции, не подлежат исполнению в России.

Кроме того, определяется порядок назначения генпрокурора и его заместителей. Президент направляет в Совет Федерации представление по кандидатурам на должность генерального прокурора и его заместителей. Совет Федерации не позднее семи дней информирует президента о результатах рассмотрения.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет проектов для реализации принятых поправок к Конституции. В частности, среди документов — новая редакция федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации», поправки к законам «О Конституционном суде РФ», «О прокуратуре РФ» и многие другие.

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