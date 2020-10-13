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Госдума одобрила в первом чтении новые правила формирования правительства РФ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума одобрила в первом чтении новые правила формирования правительства РФ

Вероника Кузьминова

Общество

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении проект федерального закона о кабинете министров РФ. Он реализует принятые поправки в Конституцию.

Народные избранники поддержали изменение в правилах назначения премьер-министра. Это один из пунктов проекта. По нему президент сможет назначить главу кабмина только после утверждения кандидатуры Госдумой. Президент сможет самостоятельно назначить нового премьера в случае, если палата три раза отклонит предложенную кандидатуру.

Правило «трех раз» также распространится на вице-премьеров и министров. По новым нормам силовиков в кабмин президент сможет назначить после консультаций с Советом Федерации, остальных — после утверждения Госдумой. Также сложение полномочий премьер-министром больше не потянет за собой уход всего правительства, передает РИА Новости.

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ГосдумаКонституцияКабмин РФ
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