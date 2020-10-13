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Мужчина на севере столицы забрал у женщины их общего ребенка и скрылся
Фото: depositphotos.com

Мужчина на севере столицы забрал у женщины их общего ребенка и скрылся

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Ильюшина Карта всех событий

Семейный конфликт произошел на севере столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу во вторник, 13 октября.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина забрал у женщины их общего ребенка и скрылся с ним на автомобиле.

Инцидент произошел в районе улицы Академика Ильюшина.

— В полицию поступило сообщение о семейном конфликте на севере Москвы в районе улицы Академика Ильюшина. Представители полиции проводят проверку, — отметили в ведомстве.

Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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