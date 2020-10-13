Московский фестиваль прессы пройдет онлайн

Фото: Максим Аносов

С 15 по 17 октября в онлайн-формате пройдет XVIII Московский фестиваль прессы. Мероприятие состоится на площадке «Вечерней Москвы».

В рамках онлайн-фестиваля запланирована обширная деловая программа по основным направлениям развития медиарынка и издательского бизнеса.

Как адаптироваться к новой реальности и превратить вызовы в возможности для развития, в рамках онлайн-фестиваля обсудят журналисты, блогеры и издатели. Среди гостей мероприятия — председатель СЖМ и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, директор по стратегии ИД «Коммерсант» Виктор Лошак, руководитель медиапроекта «Планерка» Александр Литвинов и др.

В течение трех дней на #PressFestOnline пройдут паблик-токи, встречи с писателями, образовательные квесты, а также воркшопы и мастер-классы. Для зрителей выступят эксперты по коммуникативным навыкам, здоровому образу жизни, социальному туризму.

В рамках фестиваля гости также смогут узнать об интересных акциях книжных магазинов и получить информацию о льготной подписке на периодические издания.

Более подробно с программой #PressFestOnline можно ознакомиться на сайтах pressfest.ru, vm.ru, на страницах мероприятия в соцсети «ВКонтакте» и в Facebook. Там же будет доступна трансляция фестиваля, также ее можно будет увидеть в «Яндекс. Эфире».

Соорганизаторами мероприятия выступают Союз журналистов Москвы и Союз предприятий печатной индустрии при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

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