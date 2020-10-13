Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти

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По итогам сентября Российская Федерация сохранила второе место в мире по добыче нефти. Об этом следует из информации октябрьского доклада ОПЕК и управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Согласно статистике, на первом месте по-прежнему находится США. Штаты производят в среднем 11,22 миллиона баррелей в сутки. Показатели добычи нефти в России в сентябре составили 9,19 миллиона баррелей в день, в Саудовской Аравии — 8,982 миллиона баррелей в сутки. Эти страны заняли второе и третье место соответственно.

Кроме того, ОПЕК ожидает падения добычи нефти в странах «не ОПЕК» в 2020 году на 2,4 миллиона баррелей в сутки. По прогнозам, в 2021 году ключевыми драйверами роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, будут США, Россия, Канада, Бразилия, Норвегия, Эквадор, Катар, Гайана и Индия, сообщает ТАСС.

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