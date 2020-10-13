Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет
Главное
Военный случайно застрелил сослуживца в Крыму
Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Военный случайно застрелил сослуживца в Крыму

Кирилл Николаев

Происшествия

В Крыму военный случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По предварительным данным, контрактник нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия в своего сослуживца. Его не удалось спасти.

Командование Черноморского флота начало проверку данного инцидента. По факту смерти военнослужащего возбудили дело, сообщает ТАСС.

Читайте также: Мужчина на севере столицы забрал у женщины их общего ребенка и скрылся

уголовное делоубийствоКрым
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Александр Семенников
Александр Семенников

Компьютерных дел мастера или просто мошенники

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Все мнения
О проекте