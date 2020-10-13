Военный случайно застрелил сослуживца в Крыму

Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

В Крыму военный случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По предварительным данным, контрактник нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия в своего сослуживца. Его не удалось спасти.

Командование Черноморского флота начало проверку данного инцидента. По факту смерти военнослужащего возбудили дело, сообщает ТАСС.

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