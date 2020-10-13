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СК возбудил уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в Грозном 
Фото: АГН «Москва»

СК возбудил уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в Грозном 

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет Российской Федерации по Чеченской Республике возбудил уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в Грозном. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, 13 октября в Грозном в одном из домов была обнаружена группа боевиков. Они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Двое из них погибли, еще один получил тяжелое ранение.

Боевиков удалось ликвидировать. Их личности установлены. Все они находились в федеральном розыске.

СК возбудил уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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