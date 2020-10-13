Поврежденное надгробие поэта Вознесенского отремонтировали на Новодевичьем кладбище
Надгробие поэта Андрея Вознесенского, которое повредили вандалы на Новодевичьем кладбище, восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».
Там подтвердили факт осквернения надгробия, о котором ранее сообщалось в СМИ.
— Работниками кладбища проведено обследование места захоронения и установлена частичная утрата бронзовых рельефных букв с памятной надписи, — цитирует «Ритуал» РИА Новости.
Сотрудники учреждения смогли восстановить монумент на могиле поэта.
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