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Поврежденное надгробие поэта Вознесенского отремонтировали на Новодевичьем кладбище
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Поврежденное надгробие поэта Вознесенского отремонтировали на Новодевичьем кладбище

Вероника Кузьминова

Происшествия

Надгробие поэта Андрея Вознесенского, которое повредили вандалы на Новодевичьем кладбище, восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

Там подтвердили факт осквернения надгробия, о котором ранее сообщалось в СМИ.

— Работниками кладбища проведено обследование места захоронения и установлена частичная утрата бронзовых рельефных букв с памятной надписи, — цитирует «Ритуал» РИА Новости.

Сотрудники учреждения смогли восстановить монумент на могиле поэта.

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Новодевичье кладбищеВандалымогила
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