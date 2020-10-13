Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет
Главное
Движение на участке 1-го Пехотного переулка ограничат с 16 октября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение на участке 1-го Пехотного переулка ограничат с 16 октября

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, 1-й Пехотный переулок Карта всех событий

Ограничения движения введут на северо-западе столицы с 16 октября. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что изменения связаны со строительством инженерных сетей.

Движение на участке 1-го Пехотного переулка ограничат с 16 октябряФото: Пресс-служба ЦОДД

Водителям будет недоступен участок 1-го Пехотного переулка от улицы Академика Курчатова до Пехотной улицы. Ограничение будет действовать до 30 ноября.

Автомобилистов призвали соблюдать осторожность и планировать маршруты с учетом указанных изменений.

Читайте также: Движение транспорта ограничат из-за капитального ремонта моста Лужники

инженерные сетиЦОДДограничение движения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Александр Семенников
Александр Семенников

Компьютерных дел мастера или просто мошенники

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Все мнения
О проекте