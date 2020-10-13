Движение на участке 1-го Пехотного переулка ограничат с 16 октября
Россия, Москва, 1-й Пехотный переулок Карта всех событий
Ограничения движения введут на северо-западе столицы с 16 октября. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.
Уточняется, что изменения связаны со строительством инженерных сетей.
Водителям будет недоступен участок 1-го Пехотного переулка от улицы Академика Курчатова до Пехотной улицы. Ограничение будет действовать до 30 ноября.
Автомобилистов призвали соблюдать осторожность и планировать маршруты с учетом указанных изменений.
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