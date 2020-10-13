Ученые предсказали глобальное похолодание в предстоящем году

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Будущий год может стать значительно холоднее 2020-го, сообщил член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов на заседании президиума РАН во вторник, 13 октября.

— Этот год начался в фазе Эль-Ниньо (фаза Южного изменения климата, в которой область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку), а заканчивается в фазе Ла-Нинья (противоположная, холодная фаза Эль-Ниньо), — заявил Мохов.

В заключение Мохов отметил, что в годы, подобные 2020-му, происходит значительное количество опасных погодных событий по сравнению с годами, когда Эль-Ниньо и Ла-Нинья пребывают в нейтральных фазах.

Кроме того, он предположил, что дальнейший год будет холоднее текущего, передает РИА Новости.

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