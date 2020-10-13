Синоптик допустил новый температурный рекорд в Москве 14 октября

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Температура воздуха в столице в среду, 14 октября, достигнет 19 градусов. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такой показатель близок к абсолютному рекорду для указанного дня.

— Температура в среду приблизится к абсолютному рекорду именно для 14 октября. Рекорд был в 1889 году, тогда было плюс 19. Завтра ожидается плюс 17-19, мы очень близко, — отметил синоптик.

Он также напомнил, что 14 октября отмечали Покров день, в который, как считалось, выпадает первый снег, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что октябрь в Москве может стать рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений. Так, температура воздуха в столице превышала норму на 2–7 градусов. Среднее значение температуры составило плюс 12,3 градуса.

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