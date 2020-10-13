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Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на юге столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на юге столицы

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Дубининская улицаКарта всех событий

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на юге столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел в районе дома № 57 на Дубининской улице.

— Легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. Пострадавший направлен для оказания помощи в медучреждение, — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.

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