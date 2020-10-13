Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на юге столицы
Россия, Москва, Дубининская улицаКарта всех событий
Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на юге столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу.
Инцидент произошел в районе дома № 57 на Дубининской улице.
— Легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. Пострадавший направлен для оказания помощи в медучреждение, — отметили в ведомстве.
В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.
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