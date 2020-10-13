ЦБ объяснил, почему криптовалюты не являются деньгами

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Криптовалюты и стейблкойны не являются деньгами, так как они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом,. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Банка России.

— Данные активы не являются средством расчета, так как их нельзя использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг, — цитирует заявление Центробанка РИА Новости.

В пресс-службе регулятора отметили, что использование криптовалют означает высокий риск финансовых потерь для граждан. Кроме того, она может быть применена для обслуживания теневого оборота. Именно поэтому в России запрещено использование криптовалют для расчетов.

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