В АТОР рассказали о новых туристических продуктах

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Вице-президент АТОР Илья Уманский рассказал о новых туристических продуктах в беседе с Nation News.

Ранее стало известно, что в Австралии прошел экскурсионный полет на самолете Boeing 787. Во время экскурсии туристы смогли осмотреть достопримечательности с высоты птичьего полета. Представитель АТОР считает, что России надо использовать опыт иностранных коллег.

— Наша страна нуждается в интересных туристских продуктах. Это яркий пример нетрадиционного и очень интересного подхода. Подобные предложения могли бы быть популярны не на всех территориях, а в самых живописных местах России с точки зрения природы: Камчатка, районы Крайнего Севера, горы Кавказа и прочие, — уточнил Уманский.

Эксперт уверен, что такой вид путешествия будет востребован у российских туристов.

Для туристов, решивших посетить Подмосковье, составили список самых живописных и необычных озер региона. Так, например, Смердячье озеро названо самым мистическим местом, а Бисеровское озеро — самым популярным. В список вошли также озера Сенеж, Круглое и Голубое, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ранее ОТР сообщило, что новогодние туры на курорты Красной Поляны в Сочи подорожали в среднем на 15 процентов, а загруженность отелей на Новый год уже составляет 90 процентов.

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