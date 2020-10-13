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«Настя — суррогат»: Королева призналась, что сама пригласила в дом любовницу Тарзана
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Настя — суррогат»: Королева призналась, что сама пригласила в дом любовницу Тарзана

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Наташа Королева призналась, что сама пригласила в дом любовницу Тарзана. Об этом она рассказала в интервью изданию «7Дней».

По ее словам, девушка предлагала свои услуги в качестве суррогатной матери. Супруги подумали над этим и пригласили ее в дом.

— Сергей с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться. В его телефоне она так и записана: «Настя — суррогат», — рассказала Королева.

Певица сообщила, что на встречу Анастасия Шульженко пришла не одна, а со своей подругой. Королева считает, что девушка хотела развести супругов на деньги. В результате Тарзана опоили чем-то и соблазнили. Артистка не оценивает произошедшее как измену.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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Наташа КоролеваТарзанлюбовница
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