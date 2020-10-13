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Технополис «Москва» и МГТУ «Станкин» запустят проект по подготовке кадров
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Технополис «Москва» и МГТУ «Станкин» запустят проект по подготовке кадров

Юлия Захарова

Город

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и Московский государственный технологический университет (МГТУ) «Станкин» создали проект по подготовке кадров. Об этом во вторник, 13 октября, рассказали в пресс-службе технополиса.

— Проект взаимодействия столичной особой экономической зоны и «Станкина», находящийся сейчас на стадии обсуждения, предполагает более 20 различных форматов. В будущем они лягут в основу общей модели совместной работы производственных компаний с ведущими вузами, — отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Проект предполагает, в том числе практики и стажировки для учащихся вузов, занятия по профориентации школьников и научно-педагогическую деятельность сотрудников технополиса.

Дегтев подчеркнул, что компаниям ОЭЗ необходимы кадры, которые занимаются сферами электроники, робототехники и беспилотных технологий. Ожидается, что на базе площадки будет создана образовательная среда, в которой задействуют ведущие вузы Москвы и другие учебные заведения. Они будут решать задачи по восполнению пробела между теоретическими знаниями выпускников и потребностями организаций.

В настоящее время организации технополиса сами готовят профильных специалистов. Они предлагают студентам стажировки и обучают их в специальных центрах, передает агентство городских новостей «Москва».

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