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Городские службы устранили последствия загрязнений на Москве-реке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Городские службы устранили последствия загрязнений на Москве-реке

Олег Сыров

Юлия Захарова

Общество
Россия, Москва, Пречистенская набережная Карта всех событий

Специалисты на протяжении двух дней ликвидировали последствия загрязнения на Москве-реке. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил представитель ГУП «Мосводосток» во вторник, 13 октября.

— В столице были ликвидированы участки загрязнения на Москва-реке: разлив нефтепродуктов в районе Москворецкой набережной и пятно зеленого цвета на Пречистенке, — отметил собеседник издания.

Он добавил, что работа велась посменно, водную поверхность привели в порядок в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом стала поступать вода зеленого цвета. Позднее воду начали откачивать сотрудники Мосводоканала, которые прибыли на место происшествия.

Читайте также: Власти столицы назвали возможную причину попадания в Москву-реку зеленой жидкости

загрязнение водыМосква-рекаМосводосток
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