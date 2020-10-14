Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Так и живем»: Пожарный ответил на слова Самбурской о зарплатах мужчин
Фото: instagram.com/samburskaya

«Так и живем»: Пожарный ответил на слова Самбурской о зарплатах мужчин

Татьяна Плотникова

Звезды

В интернете продолжается обсуждение заявления актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах и уровне их зарплаты.

Ранее Самбурская написала в ответ на предложение поклонника выйти замуж за пожарного или следователя, что если молодой человек зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, то он ничего не добился в жизни. По словам актрисы, такой суммы ей едва хватило бы на оплату парковки автомобиля.

Пользователь Twitter под ником HUGO отметил, что пять лет работает пожарным и за это время спас шестерых человек. Совокупный заработок за весь этот период составил полтора миллиона рублей — по мнению HUGO, это не более чем стоимость одного-двух рекламных постов в аккаунте Самбурской.

Читайте также: «Съесть кошачий корм»: Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона рублей

зарплатаНастасья Самбурская
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Александр Семенников
Александр Семенников

Компьютерных дел мастера или просто мошенники

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Все мнения
О проекте