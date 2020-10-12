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«Я полжизни корячилась»: Самбурская сравнила мужчин с «принцами верхом на козе»
Настасья Самбурская ответила на вопросы подписчиков / Фото: instagram.com/samburskaya/

«Я полжизни корячилась»: Самбурская сравнила мужчин с «принцами верхом на козе»

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Настасья Самбурская снова взбудоражила общественность резким заявлениям о мужчинах со средними доходами. По словам артистки, если молодой человек зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, то он ничего не добился в жизни. Поэтому, отвечая на предложение поклонника выйти замуж за пожарного или следователя, Самбурская не сдержалась и показала статистику заработных плат государственных служащих в разных регионах.

— У меня коммуналка 25 тысяч, парковка 20 и съемная квартира на время ремонта. Мы как жить-то будем? Или хочешь, чтобы я тебя обеспечивала? Давайте не будем наивными. Мужчина с зарплатой в полтинник в месяц возьмет в жены девушку, зарабатывающую полтинник в день, — написала в Instagram артистка.

Она отметила, что ей такой избранник не нужен. Также она возмутилась репликой фанатов, что ради любви можно все отдать.

— Я полжизни корячилась, горбатилась, образование получала, работала. А сейчас приедет такой принц-романтик, сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом. И я ему такая, люблю тебя! Забирай мое имущество! Все тебе отдам! — высказалась Самбурская.

Большинство поклонников звезды ожидали от нее более романтического настроя и осудили актрису за ее финансовые принципы. Многие отметили, что в настоящие чувства Самбурская не верит, только в деньги.

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подписчикиуровень доходовНастасья Самбурская
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