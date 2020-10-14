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Исследование показало, сколько денег россиянам нужно для счастья
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Исследование показало, сколько денег россиянам нужно для счастья

Татьяна Плотникова

Общество

Жителю России в среднем требуется получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливым. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

В ходе опроса выяснилось, что половина россиян чувствуют себя счастливыми при наличии престижной и высокооплачиваемой работы, 26 процентов — если у них есть много денег.

При этом 43 процента опрошенных заявили, что для счастья им нужно зарабатывать в десять раз больше, чем в настоящее время. Лишь четыре процента удовлетворены нынешним заработком.

Чаще всего удовлетворенность своими доходами высказывали жители столичного региона и Северо-Запада России (по шесть процентов). Вместе с тем требования к величине заработка, необходимого для счастья, у москвичей выше, чем у других жителей страны — 150-300 тысяч рублей в месяц, сообщает агентство «Прайм».

Ранее исследование показало, что каждый восьмой ребенок в России зарабатывает деньги самостоятельно.

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