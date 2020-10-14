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Жителей столицы пригласили на виртуальную прогулку по Северному речному вокзалу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жителей столицы пригласили на виртуальную прогулку по Северному речному вокзалу

Виктория Родимкина

Город

На медиаплатформе #Москвастобой опубликовали виртуальную прогулку по территории Северного речного вокзала. Всем желающим предлагается узнать, как Москва стала портом пяти морей.

Кроме того, пользователям расскажут, как проходило восстановление архитектурных деталей здания, а также другие интересные факты. На онлайн-экскурсии директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко расскажет о легендах, связанных со звездой, находящейся на шпиле здания, о часах и о таинственной комнате особого назначения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, в сентябре этого года Северный речной вокзал открылся после реставрации и сразу же стал популярным местом для прогулок. Территория вокзала была превращена в многофункциональное городское пространство.

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Северный речной вокзалэкскурсияонлайн-мероприятия
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