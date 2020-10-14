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В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка в Сети
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка в Сети

Юлия Ямпольская

Общество

Эксперты Роскачества рассказали, каким рискам подвергаются дети в интернете и как их избежать. Отмечается, что вопрос о необходимости организации учебного процесса в Сети появился из-за ситуации с COVID-19.

Специалисты утверждают, что необходимо сообщить ребенку главные правила цифровой грамотности. Дети не должны открывать ссылки и сообщения от незнакомых людей, скачивать торренты, а также использовать антивирус.

Родителям необходимо контролировать время, которое ребенок тратит на сторонние от учебы активности. Например, социальные сети или игры, а также развлекательные сайты. Можно настроить временной лимит — время, в течение которого дети смогут находиться в Сети.

Стоит ограничить переход по запросам в браузере на сомнительные темы, а также сумму, которую ребенку можно тратить на покупки в Сети.

Родителям нужно постепенно ослаблять собственный контроль и передавать эту функцию детям. Таким образом, способствовать развитию у них навыков самоконтроля.

Эксперты Роскачества напомнили, что ребенок, который «гуляет» в Сети сам по себе, находится в зоне риска. В интернете он может найти все — даже ту информацию, от которой его стоит ограничить, сообщается на сайте организации.

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