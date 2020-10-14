Трамп зажигательно станцевал на встрече со своими сторонниками
В Сети появилось видео танца президента США Дональда Трампа. Действующий американский лидер почувствовал ритм во время одной из недавних встреч со сторонниками (республиканцами).
На кадрах видно, как политик отдается танцу и энергично отплясывает под легендарную песню Y.M.C.A. группы Village People.
Trump dancing to YMCA. Enjoy. pic.twitter.com/eHQyfMCKxo— Brandon Darby (@brandondarby) October 13, 2020
«Наслаждайтесь», — написал пользователь Twitter Брэндон Дарби, разместивший ролик в интернете.
После танца Трамп поаплодировал аудитории.
Многие юзеры положительно оценили душевные порывы 74-летнего лидера Штатов. Более того, некоторые даже пообещали проголосовать за него на грядущих выборах, если он продолжит танцевать.
Однако другие пользователи увидели в движениях Трампа только «лицемерие» и в целом остались недовольны президентом.
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