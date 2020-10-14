Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трамп зажигательно станцевал на встрече со своими сторонниками
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Трамп зажигательно станцевал на встрече со своими сторонниками

Ростислав Зубков

В мире

В Сети появилось видео танца президента США Дональда Трампа. Действующий американский лидер почувствовал ритм во время одной из недавних встреч со сторонниками (республиканцами).

На кадрах видно, как политик отдается танцу и энергично отплясывает под легендарную песню Y.M.C.A. группы Village People.

«Наслаждайтесь», — написал пользователь Twitter Брэндон Дарби, разместивший ролик в интернете.

После танца Трамп поаплодировал аудитории.

Многие юзеры положительно оценили душевные порывы 74-летнего лидера Штатов. Более того, некоторые даже пообещали проголосовать за него на грядущих выборах, если он продолжит танцевать.

Однако другие пользователи увидели в движениях Трампа только «лицемерие» и в целом остались недовольны президентом.

Читайте также: Житель Индии, которому снился Трамп, умер от беспокойства за политика

Дональд ТрампСШАтанец
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Все мнения
О проекте