Такси выехало с проезжей части в реку в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Наставнический переулок, 17 Карта всех событий

В центре Москвы автомобиль службы такси выехал с проезжей части в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 14 октября.

ДТП произошло в Наставническом переулке в районе дома № 17.

— Такси выехало с проезжей части в реку, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

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