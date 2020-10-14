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Такси выехало с проезжей части в реку в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Такси выехало с проезжей части в реку в центре Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Наставнический переулок, 17Карта всех событий

В центре Москвы автомобиль службы такси выехал с проезжей части в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 14 октября.

ДТП произошло в Наставническом переулке в районе дома № 17.

— Такси выехало с проезжей части в реку, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

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