Такси выехало с проезжей части в реку в центре Москвы
Россия, Москва, Наставнический переулок, 17Карта всех событий
В центре Москвы автомобиль службы такси выехал с проезжей части в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 14 октября.
ДТП произошло в Наставническом переулке в районе дома № 17.
— Такси выехало с проезжей части в реку, — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
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