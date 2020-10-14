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Около половины заявлений на регистрацию брака в Москве подали онлайн в 2020 году
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Около половины заявлений на регистрацию брака в Москве подали онлайн в 2020 году

Виктория Родимкина

Город

В столице с начала 2020 года около 50 процентов заявлений на регистрацию брака были поданы онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в среду, 14 октября.

По словам и. о. начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой, в текущей эпидемиологической ситуации это имеет большое значение. При подаче заявлений в онлайн-формате нет необходимости приходить в ЗАГС дополнительно.

— В Москве заявления можно подавать от одного месяца до года до даты бракосочетания. На отправку онлайн-формы потребуется около 10–15 минут, и это можно сделать из любой точки, — заявила Светлана Уханева.

Она добавила, что дистанционная форма подачи заявления будет популяризироваться среди москвичей.

В пресс-службе уточнили, что число пар, которые выбирают такой способ подачи заявления, существенно выросло с 2019 года. В прошлом году только 23 процента заявлений было подано онлайн.

Зарегистрировать брак в Москве можно в 32 отделах ЗАГС, шести дворцах бракосочетания и на 31 необычной городской площадке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: ЗАГСы Москвы начнут работать по предварительной записи из-за пандемии

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