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ЗАГСы Москвы начнут работать по предварительной записи из-за пандемии
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

ЗАГСы Москвы начнут работать по предварительной записи из-за пандемии

Вероника Кузьминова

Город

Столичные ЗАГСы перейдут на прием по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в понедельник, 12 октября.

Москвичам нужно будет заранее оповещать ЗАГС при необходимости зарегистрировать акт гражданского состояния.

— Мы заботимся о наших гражданах и хотим предотвратить распространение коронавирусной инфекции в городе. Теперь столичные ЗАГСы будут оказывать все услуги по предварительной записи для максимального сокращения пересечения людей в отделах, — цитирует пресс-службу управления агентство городских новостей «Москва».

Церемонии бракосочетания будут проходить в прежнем режиме. Но молодоженам придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. За этим будут следить сотрудники отделов ЗАГС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы будут контролировать перевод сотрудников на удаленный режим работы.

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