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Сергей Собянин рассказал, когда в Москве начнется вакцинация от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, когда в Москве начнется вакцинация от коронавируса

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вакцинация от коронавируса в столице начнется через несколько месяцев. Об этом глава города заявил в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 11 октября.

— Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь, — сказал столичный мэр.

Он отметил, что на данный момент есть постоянный риск того, что рядом находится зараженный человек, который и не подозревает об этом.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что столица не планирует приостанавливать программы развития города на фоне коронавируса.

Мэр также заявил, что предотвратить закрытие предприятий на фоне пандемии коронавируса позволит контроль за переводом сотрудников на удаленный режим работы. Сергей Собянин уточнил, что это «лайт-вариант», когда предприятия продолжают работу и ни одна из сфер экономики также не закрывается.

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