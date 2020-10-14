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Начальная школа-трансформер на 300 мест появится в Южном Бутове
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Начальная школа-трансформер на 300 мест появится в Южном Бутове

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Адмирала Лазарева, 77Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово построят начальную школу-трансформер, которая сможет вместить 300 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в среду, 14 октября.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, школа при необходимости может быть быстро переоборудована в детский сад.

Школу построят по адресу улица Адмирала Лазарева, дом № 77. Общая площадь строения составит свыше шести тысяч квадратных метров.

— Проект показывает гибкость в строительстве — авторы изначально заложили в проект возможность трансформации, которая не займет много времени и не потребует перепланировки, — сказал Сергей Кузнецов.

В пресс-службе уточнили, что учебные классы в школе сгруппированы в отдельный блок. Их расположили на втором и третьем этажах. На первом этаже школы разместят столовую и медблок. Спортзал будет на втором этаже, библиотека и учительская — на третьем.

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Южное Бутовошколастроительство
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