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Еще 16 школ и восемь детских садов достроят в столице до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Еще 16 школ и восемь детских садов достроят в столице до конца года

Юлия Захарова

Город

Еще 16 школ и восемь детских садов намерены достроить в столице до конца года. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала этого года в эксплуатацию введены уже 24 объекта образования. До конца года в Москве планируется построить еще столько же: восемь детских садов и 16 школьных зданий, — отметил он.

По словам Бочкарева, строительство ведется в рамках развития жилых кварталов, передает Интерфакс.

Всего в период с 2011 года в Москве возвели почти 400 зданий образовательных учреждений, включая 288 детских садов и более 100 школ. Средства на строительство свыше 250 объектов выделили власти, остальные работы велись за счет инвесторов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин осмотрел строящийся корпус школы № 1002 на Солнцевском проспекте. Ожидается, что работы завершат в ноябре. Школа будет сдана в эксплуатацию в декабре.

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школы и детсадыМоскваАндрей Бочкарев
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