Сергей Собянин: Почти 400 школ и детсадов построили в Москве в последние годы

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Солнцевский проспект Карта всех событий

Почти 400 школ и детских садов возвели в столице в последние годы. Об этом во вторник, 13 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося корпуса школы № 1002 на Солнцевском проспекте.

По его словам, 2020 год поставил перед системой образования ряд вопросов. Школы и университеты переходили на дистанционный режим работы, вводили незапланированные каникулы и принимали другие вынужденные меры.

— Тем не менее мы не прекращаем строить новые школьные знания. Они, конечно, будут востребованы. За последние годы мы построили около 400 зданий образования. Это школы, детские дошкольные учреждения, — отметил глава города.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Он подчеркнул, что в Солнцеве появилась вторая школа, там оборудовали медиатеку, экспериментальный класс, залы для проведения семинаров и селектров. Ожидается, что в районе будут построены еще три корпуса.

Как отметил генеральный директор компании-подрядчика Руслан Нежнов, работы завершат в ноябре. Школа будет сдана в эксплуатацию в декабре.

Площадь трехэтажного здания составляет 5,5 тысячи квадратных метров, его возводят по индивидуальному проекту. Здесь появятся кабинеты для занятий естественными, точными и гуманитарными науками, класс астрономии с телескопом, глобусами и картами, лаборатория, спортивный зал и другие помещения, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: На строительство школы в Новой Москве направят 1,5 миллиарда рублей