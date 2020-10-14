Рубль ослаб к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В среду утром, 14 октября, курсы доллара и евро выросли к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 10:00.

Американская валюта подросла на 0,13 процента — до 77,15 рубля, в то время как европейская поднялась на 0,19 процента — до 90,64 рубля.

Через десять минут доллар продолжил крепнуть и достиг 77,22 рубля (плюс 0,22 процента). Евро также укрепился до 90,62 рубля (плюс 0,17 процента).

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