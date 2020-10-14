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Новостройки в Москворечье-Сабурове позволят расселить жителей девяти пятиэтажек
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новостройки в Москворечье-Сабурове позволят расселить жителей девяти пятиэтажек

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 7к2Карта всех событий

В Москве стартовые новостройки по программе реновации в районе Москворечье-Сабурово позволят расселить жителей девяти домов. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 14 октября.

По его словам, один из новых домов уже отдан под заселение, второй пока находится на стадии проектирования.

— Первая площадка — это введенный в 2019 году дом на улице Борисовские пруды, дом № 7, корпус 2, второй объект — проектируемая новостройка на Каширском шоссе, владение 76, — отметил Сергей Левкин.

Он уточнил, что проектируемый на данный момент дом будет рассчитан на 332 квартиры. Специалисты озеленят прилегающую к новостройке территорию, а во дворе дома организуют спортивные и детские площадки.

Дом на Борисовских прудах был отдан под заселение в декабре прошлого года, добавил Сергей Левкин.

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реновацияСергей Левкинрасселение домов
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