Новостройки в Москворечье-Сабурове позволят расселить жителей девяти пятиэтажек
В Москве стартовые новостройки по программе реновации в районе Москворечье-Сабурово позволят расселить жителей девяти домов. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 14 октября.
По его словам, один из новых домов уже отдан под заселение, второй пока находится на стадии проектирования.
— Первая площадка — это введенный в 2019 году дом на улице Борисовские пруды, дом № 7, корпус 2, второй объект — проектируемая новостройка на Каширском шоссе, владение 76, — отметил Сергей Левкин.
Он уточнил, что проектируемый на данный момент дом будет рассчитан на 332 квартиры. Специалисты озеленят прилегающую к новостройке территорию, а во дворе дома организуют спортивные и детские площадки.
Дом на Борисовских прудах был отдан под заселение в декабре прошлого года, добавил Сергей Левкин.
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