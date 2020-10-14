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Дом по реновации на 306 квартир построят в Бескудниковском районе за два года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дом по реновации на 306 квартир построят в Бескудниковском районе за два года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Коровинское шоссе, 10Карта всех событий

В столичном районе Бескудниковский планируется к октябрю 2022 года построить новый дом по программе реновации. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко в среду, 14 октября.

По его словам, новостройка на 306 квартир появится по адресу Коровинское шоссе, дом № 10.

— Разрешение на строительство действует до 8 октября 2022 года, — сказал Олег Антосенко.

Уточняется, что в здании разместят 118 однокомнатных квартир, 87 двухкомнатных и 101 трехкомнатную квартиру. Общая площадь жилья превысит 17 тысяч квадратных метров. Лоджии и балконы новостройки будут остеклены.

На первом этаже здания расположат лифтовые холлы, колясочные и посещения уборочного инвентаря. Во дворе разместят спортивные площадки и зоны отдыха, территорию вокруг дома озеленят, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

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жилье в МосквеБескудниковский районреновация
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