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Два новых ночных автобусных маршрута появится в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Два новых ночных автобусных маршрута появится в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Старая площадьКарта всех событий

В столице с 14 на 15 ноября появится два новых ночных автобусных маршрута. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в Telegram-канале в среду, 14 октября.

Уточняется, что первый маршрут — н12 Китай-город — 4-й мкр. Митина. Он будет проходить по Ленинградскому проспекту до Пятницкого шоссе через Сходненскую улицу и Митино.

Второй автобусный маршрут — н13 Китай-город — 6-й мкр. Загорья. Автобус будет курсировать по проспекту Андропова через станции метро «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская» и «Царицыно». В пресс-службе уточнили, что ночные маршруты появились благодаря предложениям москвичей.

В ноябре в столице будет 15 ночных маршрутов. Ночные автобусы перевозят 100 тысяч пассажиров каждый месяц, добавили в пресс-службе.

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