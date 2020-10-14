Телеведущий Комаровский рассказал подробности своего похищения цыганами

Фото: youtube.com / В гостях у Гордона

Украинский телеведущий и педиатр Евгений Комаровский рассказал подробности своего похищения цыганами.

— Один раз украли меня. У нас в отделении лежал ребеночек, цыганское дитя, чудесный совершенно, с кишечной инфекцией. Из реанимации домой не выписывают, мы его перевели в обычное отделение, и они в тот же день украли его вместе с мамой, — заявил врач.

По словам Комаровского, когда родственники распеленали ребенка, они обнаружили подключичный катетер.

— Собрался консилиум специалистов, не поняли, что с ним делать, единственный способ — украсть врача-реаниматолога. Когда я вышел из реанимации, два здоровенных хлопца взяли меня под мышки, засунули в «Волгу» и отвезли в хату, — заявил Комаровский.

Он вспомнил, что это было в 1989 году, он поразился уровню жизни цыган: мать нажала кнопку, после чего выехал стол с лампой. Интервью опубликовано на YouTube.

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