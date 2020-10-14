Названы марки дорогих машин, чаще других нарушающие правила парковки в Москве
Владельцы дорогих иномарок чаще всего нарушали правила парковки на Ленинском проспекте, проспекте Мира, Варшавском шоссе, Ленинградском проспекте и на улице Поляны. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 14 октября.
Уточняется, что именно с этих улиц автомобили чаще всего эвакуировались на спецстоянки. Всего за месяц было эвакуировано 588 дорогих иномарок.
Чаще всего правила парковки нарушали владельцы автомобилей Mercedes-Benz, BMW и Porsche.
В пресс-службе Дептранса призвали автомобилистов соблюдать правила парковки и уважать других участников движения.
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