Росгвардейцы задержали мужчин, угрожавших охраннику на территории школы в Москве

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Россия, Москва, Красноармейская улица Карта всех событий

В Москве сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые незаконно проникли на территорию школы и угрожали охраннику газовым пистолетом. Об этом сообщила пресс-службаГУ Росгвардии по городу Москве в среду, 14 октября.

Уточняется, что росгвардейцы получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одной из школ на Красноармейской улице.

Охранник школы рассказал сотрудникам Росгвардии, что двое неизвестных незаконно проникли на территорию и что-то искали около забора. Они агрессивно себя вели и угрожали охраннику похожим на пистолет предметом. При виде правоохранителей мужчины попытались скрыться, однако были задержаны. У одного из них был обнаружен газовый пистолет.

Злоумышленников передали в отделение полиции, уточнили в пресс-службе.

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