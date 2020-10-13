Глава Росгвардии представит к госнаградам погибших при КТО в Грозном сотрудников

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава Росгвардии Виктор Золотов представит сотрудников ведомства, которые погибли в ходе контртеррористической операции (КТО) в Грозном, к государственным наградам. Об этом во вторник, 13 октября, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Родным и близким погибших будут оказаны всесторонняя помощь и поддержка, сообщает ТАСС.

Напомним, что 13 октября в Грозном в одном из домов была обнаружена группа боевиков. Они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Двое из них погибли, еще один получил тяжелое ранение. Боевиков удалось ликвидировать.

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