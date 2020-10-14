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СМИ: Двенадцатилетняя школьница пришла пьяной на прием к стоматологу в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

СМИ: Двенадцатилетняя школьница пришла пьяной на прием к стоматологу в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве 12-летняя девочка пришла на прием к стоматологу в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 14 октября.

По данным СМИ, инцидент произошел в столице 13 октября. Отмечается, что перед приемом у врача девочка отправилась на прогулку. Затем к стоматологу на прием школьница пришла в состоянии острого алкогольного опьянения. На место вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали в токсикологическую реанимацию.

Уточняется, что обстоятельства случившегося выясняются, полиция проводит проверку.

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