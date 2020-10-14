Названа общая сумма штрафов за нарушения земельного законодательства в Москве

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Сумма штрафов за нарушение земельного законодательства в Москве составила 163 миллиона рублей за период с января по август 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы в среду, 14 октября.

Госинспекция по недвижимости постоянно проводит разъяснительную работу с гражданами и предпринимателями о последствиях неуплаченных штрафов, уточнили в пресс-службе.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, своевременное исполнение вынесенных постановлений строго отслеживается специалистами. В 2020 году городской бюджет уже пополнился на 60 миллионов рублей, взысканных приставами на основании вынесенных постановлений, передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

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