Столичному кинотеатру грозит штраф за нарушение мер безопасности по COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

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Кинотеатру «Кронверк Синема Семеновский» в столице грозит приостановка работы из-за нарушения санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник, 13 октября, заявил специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

— Были проведены обследования кинотеатра, который относится к сети «Формула кино / Синема парк». Со стороны администрации не осуществляется контроль за использованием посетителями средств индивидуальной защиты, отсутствует входной контроль. В помещениях кинотеатра, как в фойе, так и в залах, отсутствует обеззараживание воздуха, — отметил он.

Также в заведении был нарушен режим дезинфекции помещений. В результате было возбуждено административное дело, все материалы направят в суд. Кинотеатру грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка работы до 90 суток.

В Роспотребнадзоре напомнили, что надзорное ведомства поставило на контроль выполнение требований безопасности в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице, передает РИА Новости.

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