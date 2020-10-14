Мужчину в Москве приговорили к 18,5 года колонии за насилие над детьми

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В столице мужчину, которого признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, приговорили к 18,5 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в среду, 14 октября.

Уточняется, что в отношении подсудимого Андрея Храброва были собраны все необходимые доказательства, чтобы признать его виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

— Приговором суда Андрею Храброву назначено наказание в виде 18,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчина с декабря 2016 года по июнь 2018-го знакомился с детьми, после чего отводил их в квартиру на юге Москвы. Также преступления были совершены в жилом доме в Тверской области. Добавляется, что от действий преступника пострадали трое несовершеннолетних.

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