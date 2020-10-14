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СК завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении в ТиНАО
Фото: СУ СК России по Свердловской области

СК завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении в ТиНАО

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Постниково Карта всех событий

Следственный комитет (СК) Российской Федерации по городу Москве завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего мирового судьи судебного участка Жуковского судебного района Московской области, который обвиняется в разбойном нападении на жилой дом в ТиНАО.

По данным следствия, инцидент произошел 17 июля 2018 года в деревне Постниково поселения Марушкинское Новой Москвы. Группа из десяти человек совершила нападение на дом. Преступники угрожали хозяевам дома, похитили более пяти миллионов рублей и скрылись.

Четверо участников организованной группы получили длительные сроки лишения свободы. В отношении одного человека уголовное преследование было прекращено из-за его смерти. Еще четверых объявили в международный и федеральный розыск.

Следователи собрали достаточное количество доказательств вины бывшего судьи. Уголовное дело передано в прокуратуру, сообщили на сайте СК РФ по Москве.

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