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Около 80 парковочных мест обустроят для владельцев резидентных разрешений в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около 80 парковочных мест обустроят для владельцев резидентных разрешений в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Около 80 парковочных мест обустроят для владельцев резидентных разрешений в центре Москвы. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Они появятся в местах, где горожане нуждаются в свободных парковочных местах рядом с домом. Парковочные места обустроят в ноябре в Басманном районе, в Дорогомилове, в Красносельском районе, Пресненском, Таганском, Тверском, в Хамовниках и Якиманке.

Эти места будут доступны только для обладателей резидентных парковочных разрешений, разрешений для многодетных семей и машин каршеринга.

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