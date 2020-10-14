Ребенок получил травмы при падении с качелей на юго-западе Москвы
Столичная прокуратура начала проверку по факту падения ребенка 2016 года рождения в игровом городке на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел на улице Перекопской. Мама качала девочку на качелях на детской площадке. У них оборвалась одна из цепей. Девочка упала и получила телесные повреждения. Родители были вынуждены обратиться в медицинское учреждение.
Выясняются все обстоятельства случившегося. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту детской площадки.
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