Ребенок получил травмы при падении с качелей на юго-западе Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

улица перекопская Карта всех событий

Столичная прокуратура начала проверку по факту падения ребенка 2016 года рождения в игровом городке на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Перекопской. Мама качала девочку на качелях на детской площадке. У них оборвалась одна из цепей. Девочка упала и получила телесные повреждения. Родители были вынуждены обратиться в медицинское учреждение.

Выясняются все обстоятельства случившегося. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту детской площадки.

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