Малышева назвала три продукта для стимуляции иммунитета и роста сосудов

Елена Малышева / Фото: Сергей Киселев / Агентство городских новостей «Москва»

Российский врач и телеведущий Елена Малышева назвала три продукта с высоким содержанием лития. Этот металл отвечает за кроветворение и высокое содержание лимфоцитов в крови, формирование костей, защиту мозга и регенерацию сосудов.

— Металлы присутствуют в микроскопических дозах. У взрослого человека семь миллиграммов лития. Продукты-чемпионы по содержанию лития: яйца, молоко и фундук, — сообщила Малышева.

В ста граммах фундука содержится 80 процентов суточной нормы лития. В одном желтке содержится от 75 до 78 процентов суточной нормы.

— Важно иметь вещества, стимулирующие рост сосудов. В стакане молока суточная норма лития. Литий — помощник нашего иммунитета, особенно в период гриппа, — объяснила врач.

По ее словам, первые признаки отсутствия лития — неврологические проявления. Депрессия, раздражительность, тревожность говорят о дефиците этого микроэлемента. Видео опубликовано на YouTube.

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