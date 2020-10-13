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Малышева перечислила продукты, которые опасно есть при тромбозе
Телеведущая Елена Малышева / Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Малышева перечислила продукты, которые опасно есть при тромбозе

Юлия Захарова

Здоровье

Употребление некоторых продуктов является опасным для людей, страдающих тромбозом. Об этом предупредила врач и телеведущая Елена Малышева.

По словам специалиста, среди этих продуктов есть, в частности, зелень — петрушка, базилик и шпинат. Ведущая объяснила, что из-за содержания витамина К эти травы помогают свертыванию крови. Однако также они нейтрализуют действие лекарств, разжижающих кровь — это приводит к негативным последствиям для пожилых людей, пациентов с варикозом и людей, которые ведут сидячий образ жизни.

Малышева подчеркнула, что от указанных продуктов стоит отказаться, поскольку они могут препятствовать растворению тромбов в крови.

Однако склеивание тромбов можно предотвратить благодаря употреблению пищи, богатой витамином Е. К ней относятся киви, миндаль и куркума, заявила врач в эфире Первого канала.

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Елена Малышеватромбозпродукты питания
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