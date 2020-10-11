Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Малышева рассказала, кому не стоить употреблять в пищу яйца
Фото: youtube.com / Жить здорово!

Малышева рассказала, кому не стоить употреблять в пищу яйца

Елена Плешивцева

Здоровье

Российский врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, кому не стоить употреблять в пищу яйца, сообщает Nation News.

По мнению врача, не все категории граждан могут употреблять этот продукт ежедневно. Людям с атеросклерозом эксперт рекомендует ограничить употребление яиц до одного–двух в неделю. В противном случае возможно образование тромбов, считает Малышева.

Ранее «Москва 24» рассказала, что в список продуктов для космонавтов вернули черную икру. Также на МКС отправятся фрукты, помидоры, аджика и космическая горчица.

Читайте также: Малышева объяснила, как распознать рак у молодых людей

яйцаЕлена Малышевасовет эксперта
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте