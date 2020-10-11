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Российский врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, кому не стоить употреблять в пищу яйца, сообщает Nation News.

По мнению врача, не все категории граждан могут употреблять этот продукт ежедневно. Людям с атеросклерозом эксперт рекомендует ограничить употребление яиц до одного–двух в неделю. В противном случае возможно образование тромбов, считает Малышева.

Ранее «Москва 24» рассказала, что в список продуктов для космонавтов вернули черную икру. Также на МКС отправятся фрукты, помидоры, аджика и космическая горчица.

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