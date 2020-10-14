Пять проектов домов по реновации на юго-востоке Москвы согласовали с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Краснодарская улица Карта всех событий

Пять проектов домов по программе реновации на юго-востоке Москвы согласовали с начала 2020 года. Об этом в среду, 14 октября, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, новые дома появятся на Краснодарской, Люблинской и Нижегородской улицах, Золоторожском Валу, а также в первом квартале Капотни. В квартирах будет выполнена улучшенная отделка. Специалисты выложат полы ламинатом и керамогранитом. Стены комнат, прихожей и коридора обклеят обоями. Кроме того, в квартирах установят двери, сантехнику, розетки, осветительные приборы и выключатели.

Леонов добавил, что прилежащую территорию жилых домов благоустроят. Рабочие установят детские и спортивные площадки, обустроят зоны отдыха. Также они высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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