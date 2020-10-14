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Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов похудел на 40 килограммов
Фото: youtube.com / Россия 1

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов похудел на 40 килограммов

Захар Чайченко

Звезды

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов долгое время страдал от лишнего веса, что негативно сказывалось на состоянии его здоровья. Совсем недавно юморист, весивший порядка 140 килограммов при росте 164 сантиметра, решился на радикальный способ похудения: он перенес операцию на желудке.

— Я просто всегда был полным. И мне кажется, что никогда не буду совсем худым. Признаюсь, я очень ленивый человек. Худеть в спортзале и сидя на диетах — это совсем не для меня, поэтому мне сделали гастрошунтирование, — сообщил Морозов.

Также юморист отметил, что данная операция является обратимой: при желании он может вернуть изначальный объем желудка, вернувшись к прежним объемам. После он добавил, что большая часть звезд, которые в прошлом были толстыми, наверняка сделала ту же самую операцию, передает портал Starhit.

Мысли о похудении начали посещать Александра Морозова уже давно, однако его коллеги-юмористы, в том числе Евгений Петросян, отговаривали артиста от этого шага, считая, что с лишними килограммами тот растеряет свой шарм. Как оказалось, эти опасения были напрасными.

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